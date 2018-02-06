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February 6, 2018 / 12:52 PM / a day ago

BRIEF-FIS Q4 EPS $2.93 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Fidelity National Information Services Inc :

* FIS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS AND 2018 GUIDANCE

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.36 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.93 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE FELL 4.7 PERCENT TO $2.329 BILLION

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $5.10 TO $5.30

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $3.00 TO $3.35

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.91, REVENUE VIEW $9.20 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.34, REVENUE VIEW $2.36 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2018 CONSOLIDATED GAAP REVENUE DECREASE OF 1.5 PERCENT TO 2.5 PERCENT

* SEES 2018 NON-GAAP CONSOLIDATED ORGANIC REVENUE INCREASE OF 2.5 PERCENT TO 3.5 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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