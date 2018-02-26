FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 9:15 PM / Updated a day ago

BRIEF-Fitbit Reports Q4 ‍​Adjusted Loss Per Share $0.02

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Fitbit Inc:

* FITBIT REPORTS $571M Q4’17 AND $1.616B FY’17 REVENUE

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.19

* SEES Q1 2018 REVENUE DOWN ABOUT 15 TO 20 PERCENT

* Q4 REVENUE $571 MILLION

* QTRLY ‍​ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.02

* ‍​SOLD 5.4 MILLION WEARABLE DEVICES IN Q4

* NEW DEVICES FITBIT IONIC(TM), ALTA HR(TM) AND FITBIT ARIA 2(TM) AND ACCESSORY FITBIT FLYER, REPRESENTED 36% OF REVENUE IN QUARTER

* QTRLY ‍AVERAGE SELLING PRICE INCREASED 20% TO $102 PER DEVICE DRIVEN BY ADDING FITBIT IONIC, SMARTWATCH, TO DEVICE MIX​

* ‍​ EXPECT DEVICE MIX TO CONTINUE TO SHIFT TOWARDS SMARTWATCHES OVER COURSE OF THE YEAR

* SEES Q1 NON-GAAP BASIC NET LOSS PER SHARE IN RANGE OF $0.21 TO $0.18

* FITBIT - ‍EXPECT TO GROW FITBIT HEALTH SOLUTIONS, INCREASE PREMIUM SUBSCRIBERS, BUT GROWTH WILL BE RELATIVELY IMMATERIAL TO WEARABLE DEVICE REVENUE IN 2018

* EXPECT FREE CASH FLOW TO DECLINE LESS THAN REVENUE AND EXPECT TO BREAKEVEN FOR 2018

* FY GUIDANCE EXCLUDES BENEFIT OF AN EXPECTED $80 MILLION TAX REFUND PAYMENT

* FITBIT -‍​ EXPECT DEVICE MIX SHIFT AND FIXED COST DELEVERAGING TO NEGATIVELY IMPACT GROSS MARGINS, PARTIALLY OFFSET BY OPERATING EFFICIENCIES IN 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.00, REVENUE VIEW $588.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.09 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.