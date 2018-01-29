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January 29, 2018 / 7:26 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Fitch Comments On Impact Of NAFTA Repeal On Mexican Sectors

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS MEXICAN SECTORS AT HIGHEST RISK TO NEGATIVE CREDIT PRESSURE IN POST-NAFTA FRAMEWORK WOULD INCLUDE AUTO PARTS, DIVERSIFIED MANUFACTURING

* ‍FITCH SAYS MEXICAN SECTORS AT HIGHEST RISK TO NEGATIVE CREDIT PRESSURE IN A POST-NAFTA FRAMEWORK WOULD ALSO INCLUDE REAL ESTATE AND RETAIL COMPANIES​

* ‍FITCH SAYS A STRUCTURAL MEXICAN PESO DEVALUATION AND SLOWDOWN IN GROWTH OF MEXICO‘S ECONOMY ARE CONSIDERED LIKELY OUTCOMES SHOULD NAFTA COME TO AN END​

* FITCH SAYS WITH NO ALTERNATIVE DEAL SHOULD NAFTA BE TERMINATED, EXPORT TARIFF GUIDELINES BETWEEN MEXICO, U.S. & CANADA TO LIKELY DEFAULT TO WTO RULES

* ‍FITCH SAYS MEXICO, U.S. FEDERAL-LEVEL ELECTIONS IN JULY & NOV RESPECTIVELY COULD MAKE REACHING A DEAL ON NAFTA, RATIFYING IT MORE DIFFICULT​ Source text for Eikon:

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