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January 26, 2018 / 1:05 PM / 3 days ago

BRIEF-Fitch Says French Laws To Challenge French Social Housing Providers

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - Fitch on French social housing providers:

* FITCH SAYS FRENCH LAWS TO CHALLENGE FRENCH SOCIAL HOUSING PROVIDERS

* FITCH SAYS BELIEVES THAT THE FRENCH STATE WILL INTERVENE AND PROVIDE SUPPORT FOR SOCIAL HOUSING PROVIDERS THAT ARE IN FINANCIAL DIFFICULTIES

* FITCH SAYS ENACTMENT OF 2018 FINANCE LAW AND FUTURE VOTE OF ELAN LAW WILL LEAD TO SOME RESTRUCTURING IN THE FRENCH SOCIAL HOUSING SECTOR

* FITCH SAYS VIEWS SOCIAL HOUSING SECTOR AS BEING STRATEGIC FOR FRENCH STATE DURING ECONOMIC DOWNTURNS AS IT ACTS AS A NATURAL STABILISER Source text for Eikon:

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