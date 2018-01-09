FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fitch Says Swiss Inflation Ticking Up But Swiss National Bank Will Stay Expansionary
Sections
Featured
Sensex, Nifty trading flat
Live
Market Jockey
Sensex, Nifty trading flat
Beijing winning pollution battle as other cities fall behind
China
Beijing winning pollution battle as other cities fall behind
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
World
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
January 9, 2018 / 5:52 PM / 2 days ago

BRIEF-Fitch Says Swiss Inflation Ticking Up But Swiss National Bank Will Stay Expansionary

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS RISE IN SWISS INFLATION IS UNLIKELY TO PROMPT SIGNIFICANT CHANGE IN SWISS NATIONAL BANK‘S MONETARY POLICY STANCE IN 2018

* FITCH SAYS ‍SWISS NATIONAL BANK IS UNLIKELY TO HIKE POLICY RATES BEFORE ECB DOES, AS SNB SEEKS TO AVOID FRANC APPRECIATION​

* ‍FITCH SAYS SWITZERLAND‘S ADVANCED, WELL-DIVERSIFIED AND WEALTHY ECONOMY IS A STRENGTH FOR THE COUNTRY‘S ‘AAA’/STABLE SOVEREIGN RATING​

* FITCH SAYS DO NOT FORECAST SWISS INTEREST RATES TO RISE UNTIL 2019; EVEN THEN THEY WILL REMAIN NEGATIVE, AS SNB SHADOWS ECB Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.