FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Flowers Foods Says ‍on Nov. 29, Co Entered Into Sixth Amendment To Amended Credit Agreement
Sections
Featured
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Sale of the century?
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
ROHINGYA CRISIS
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Global Economy
Jobs galore but when will wages finally pick up?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 30, 2017 / 8:34 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Flowers Foods Says ‍on Nov. 29, Co Entered Into Sixth Amendment To Amended Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Flowers Foods Inc:

* FLOWERS FOODS SAYS ON NOV 29, CO ENTERED INTO SIXTH AMENDMENT TO EXTEND MATURITY DATE OF EXISTING CREDIT AGREEMENT TO NOVEMBER 29, 2022 - SEC FILING

* FLOWERS FOODS INC - ‍ON NOV. 29, 2017 CO ENTERED INTO SIXTH AMENDMENT TO ITS AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT, DATED AS OF OCTOBER 24, 2003​

* FLOWERS FOODS INC - ‍AMENDMENT EXTENDS MATURITY DATE OF EXISTING CREDIT AGREEMENT TO NOVEMBER 29, 2022​

* FLOWERS FOODS INC - ‍AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY UNDER AMENDED CREDIT AGREEMENT IS $500 MILLION​ Source text - (bit.ly/2BzRD67) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.