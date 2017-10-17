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BRIEF-FLUOR SELECTED FOR PETROCHEMICAL PROJECT EXPANSION IN THE PHILIPPINES
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#Regulatory News
October 17, 2017 / 11:23 AM / in 5 days

BRIEF-FLUOR SELECTED FOR PETROCHEMICAL PROJECT EXPANSION IN THE PHILIPPINES

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 17 (Reuters) - Fluor Corp:

* FLUOR SELECTED FOR PETROCHEMICAL PROJECT EXPANSION IN THE PHILIPPINES

* FLUOR CORP - ‍FLUOR BOOKED UNDISCLOSED CONTRACT VALUE IN Q3 OF 2017​

* FLUOR - AWARDED ENGINEERING CONTRACT FOR UTILITIES, OFFSITES, INFRASTRUCTURE SCOPE OF WORK FOR JG SUMMIT‘S PETROCHEMICAL COMPLEX EXPANSION IN PHILIPPINES​

* FLUOR - ‍PROJECT WILL PRIMARILY INCREASE JG SUMMIT‘S ETHYLENE PRODUCTION BY 160,000 TONS PER YEAR AND ITS PROPYLENE PRODUCTION BY 50,000 TONS PER YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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