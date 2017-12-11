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BRIEF-Flydubai Uses New Structures to Finance Fleet Of Max Aircraft
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#Regulatory News
December 11, 2017 / 11:05 AM / a day ago

BRIEF-Flydubai Uses New Structures to Finance Fleet Of Max Aircraft

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - FLYDUBAI:

* CLOSED 2 FINANCING STRUCTURES, JAPANESE OPERATING LEASE WITH CALL OPTION (JOLCO) , AIRCRAFT FINANCE INSURANCE CONSORTIUM (AFIC) INSURED DEBT FINANCING STRUCTURE‍​

* CLOSED FINANCING STRUCTURES TO SUPPORT AIRLINE’S STRATEGY OF INTEGRATING BOEING 737 MAX 8 AIRCRAFT INTO ITS GROWING FLEET‍​‍​

* CREDIT AGRICOLE ACTED AS OVERALL JOLCO ARRANGER AND DEBT UNDERWRITER

* SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION PROVIDED THE DEBT FINANCING FOR FLYDUBAI AGAINST AFIC INSURANCE POLICY‍​

* JOLCO FUNDING STRUCTURE COMPRISES OF EQUITY PARTICIPATION FROM LOCAL JAPANESE ENTITIES WITH THE BALANCE COMING IN THE FORM OF BANK DEBT Source:(bit.ly/2AKchAK) Further company coverage:

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