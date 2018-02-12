FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 9:40 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-FMC Corp Reports Q4 Earnings Per Share $3.94

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Fmc Corp:

* ORATION ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $5.20 TO $5.60

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $3.94

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.10

* Q4 REVENUE ROSE 42 PERCENT TO $980 MILLION

* ‍ AGRICULTURAL SOLUTIONS FULL-YEAR REVENUE FOR 2018 IS FORECASTED TO BE IN RANGE OF $3.95 BILLION TO $4.15 BILLION​

* ‍FMC CONTINUES TO EXPECT IT WILL CONDUCT A SEPARATE LISTING OF FMC LITHIUM IN SECOND HALF OF 2018 TO CREATE TWO SEPARATE PUBLIC COMPANIES​

* ‍OUTLOOK FOR LITHIUM SEGMENT REVENUE FOR FULL YEAR OF 2018 IS IN RANGE OF $420 MILLION TO $460 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.05, REVENUE VIEW $996.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.35 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍QTRLY GAAP EARNINGS FIGURE INCLUDES PROVISIONAL INCOME TAX CHARGE OF $316 MILLION RELATED TO RECENTLY ENACTED TAX CUTS AND JOBS ACT ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.