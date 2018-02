Feb 13 (Reuters) - FONCIERE DES MURS SCA:

* FY RENTAL REVENUE EUR 208.9 MILLION VERSUS EUR 190.5 MILLION YEAR AGO

* FY NET RECURRING PROFIT EUR 160.6 MILLION VERSUS EUR 137.9 MILLION YEAR AGO

* TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 1.55 PER SHARE