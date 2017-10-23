FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fonciere des Regions: preparations to delist Fonciere Developpement Logements‍​
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
China's new Politiburo Standing Committee lineup
Asia
China's new Politiburo Standing Committee lineup
Two Republican senators blast Trump as party feud deepens
U.S.
Two Republican senators blast Trump as party feud deepens
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 23, 2017 / 5:58 AM / 2 days ago

BRIEF-Fonciere des Regions: preparations to delist Fonciere Developpement Logements‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - FONCIERE DES REGIONS SA:

* PREPARING TO DELIST FONCIÈRE DÉVELOPPEMENT LOGEMENTS‍​

* TO OWN 99.8 PERCENT OF CAPITAL IN FDL AND LAUNCH A PUBLIC REPURCHASE OFFER IN NOV 2017 FOLLOWED BY A SQUEEZE-OUT‍​

* SIGNED TRANSFER AGREEMENT WITH CARDIF, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES AND GENERALI VIE FOR CONTRIBUTION OF THEIR 38.6% STAKE IN FDL

* CONTRIBUTIONS TO BE REALIZED BY END-NOVEMBER WILL BE REMUNERATED C.30% IN CASH (AT €4.65 PER FDL SHARE)

* CONTRIBUTIONS, TO BE REALIZED BY END-NOVEMBER, WILL BE REMUNERATED C.70% IN EXCHANGE OF FDR SHARES (1 FDR SHARE FOR 20 FDL SHARES)

* PRICE OF PUBLIC REPURCHASE OFFER TO BE SET AT €8.06

* THIS SIMPLIFICATION PROCESS WILL STRENGTHEN EQUITY OF FONCIÈRE DES RÉGIONS (ABOUT €74 MILLION) Source text: bit.ly/2iqB1st Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.