FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fonterra Co-Operative Group Ltd Says Total NZ Dairy Exports In Oct Decreased 7 Pct
Sections
Featured
Stocks may hold on to their gains
Markets Weekahead
Stocks may hold on to their gains
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
CHRISTMAS
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
ASIA
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
December 20, 2017 / 7:55 PM / 5 days ago

BRIEF-Fonterra Co-Operative Group Ltd Says Total NZ Dairy Exports In Oct Decreased 7 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Fonterra Co-Operative Group Ltd:

* TOTAL NEW ZEALAND DAIRY EXPORTS IN OCTOBER DECREASED 7%, OR 23,000 MT, COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR

* AUSTRALIAN DAIRY EXPORTS INCREASED 12%, IN OCTOBER COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR

* TOTAL NEW ZEALAND MILK PRODUCTION IN NOVEMBER WAS UP 4% COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR

* AUSTRALIA PRODUCTION IN OCTOBER INCREASED 7% COMPARED TO THE SAME MONTH LAST YEAR

* MILK COLLECTION ACROSS NEW ZEALAND FOR THE 6 MONTHS TO 30 NOV 702 MILLION KGMS, UP 1% ABOVE SAME PERIOD LAST SEASON

* “THE FORECAST MILK COLLECTION FOR THE SEASON HAS ALSO BEEN REDUCED TO 1,525 MILLION KGMS IN LINE WITH THE PREVIOUS SEASON”

* TOTAL AVAILABLE FOR PAYOUT TO FARMERS IN THE 2017/18 SEASON IS FORECAST TO BE NZ$6.75-NZ$6.85 BEFORE RETENTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.