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February 12, 2018 / 12:19 PM / Updated a day ago

BRIEF-Foresight Energy Files For Offering Of Common Units With Limited Partner Interests

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Foresight Energy Lp:

* FORESIGHT ENERGY LP FILES FOR OFFERING OF COMMON UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS OTHER CLASSES OF UNITS REPRESENTING LIMITED PARTNER INTERESTS‍​

* FORESIGHT ENERGY LP SAYS AGGREGATE INITIAL OFFERING PRICE OF ALL COMMON UNITS AND OTHER UNITS SOLD BY CO UNDER PROSPECTUS WILL NOT EXCEED $1.0 BILLION

* FORESIGHT ENERGY LP SAYS SELLING UNITHOLDERS MAY FROM TIME TO TIME IN ONE OR MORE OFFERINGS, OFFER AND SELL UP TO TOTAL OF 43.8 MILLION COMMON UNITS - SEC FILING‍​ Source text: (bit.ly/2EieIv7) Further company coverage:

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