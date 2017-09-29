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BRIEF-Formycon H1 loss widens to 2.88 million euros
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September 29, 2017 / 6:05 AM / 19 days ago

BRIEF-Formycon H1 loss widens to 2.88 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - FORMYCON AG:

* CLINICAL PHASE III STUDY WITH FYB201 CONTINUES ACCORDING TO PLAN‍​

* ‍GROUP PERIOD RESULT AT END OF JUNE 2017 STOOD AT EURO -2.91 MILLION COMPARED TO EURO -1.18 MILLION DURING SAME PERIOD LAST YEAR​

* IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT COOPERATION AGREEMENT FOR THE FYB202 PROJECT ANTICIPATED FOR SECOND HALF OF THE YEAR

* ‍TURNOVER OF EURO 4.80 MILLION (PREVIOUS YEAR: 7.05 MILLION) DURING H1, WITH RESULT FROM FIRST HALF-YEAR BEING EURO -2.88 (-1.23) MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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