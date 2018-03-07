BRIEF-Forterra Reports Q4 Earnings Per Share $0.67

March 7 (Reuters) - Forterra Inc:
* FORTERRA ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.24, REVENUE VIEW $331.7 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY ORGANIC SALES GROWTH OF ABOUT 7% DRIVEN PRIMARILY BY FAVORABLE WEATHER
* Q1 GUIDANCE INCORPORATES LOWER ANTICIPATED NET SALES IN DRAINAGE & WATER AS COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR
* FORTERRA SEES Q1 ADJUSTED EBITDA $8 MILLION - $12 MILLION
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF $40.0 MILLION TO $45.0 MILLION
* QTRLY NET INCOME HAS PRE-TAX BENEFIT OF $45.4 MILLION REDUCTION IN TAX RECEIVABLE AGREEMENT LIABILITY DUE TO TAX ACT
* FORTERRA - EXPECTS 2018 ADJUSTED. NET INCOME, ADJUSTED. EBITDA & ADJUSTED. EBITDA MARGIN TO IMPROVE VERSUS 2017
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.28 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: