BRIEF-Fortinet Q4 GAAP Loss Per Share $0.17

Feb 5 (Reuters) - Fortinet Inc:
* FORTINET REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* QTRLY GAAP DILUTED NET LOSS PER SHARE OF $0.17, INCLUDING IMPACT OF A ONE-TIME TAX EXPENSE OF $63.0 MILLION
* SEES Q1 REVENUE IN RANGE OF $387.0 MILLION TO $393.0 MILLION
* SEES FY 2018 REVENUE IN RANGE OF $1.695 BILLION TO $1.715 BILLION
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $1.30 TO $1.32
* SEES Q1 DILUTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $0.21 TO $0.22
* NET LOSS IN Q4 OF 2017 WAS IMPACTED BY A ONE-TIME TAX EXPENSE OF $63.0 MILLION, OR $0.36 PER SHARE, RESULTING FROM TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29, REVENUE VIEW $408.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $389.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.20, REVENUE VIEW $1.69 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* KEITH JENSEN NAMED INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER , EFFECTIVE FEBRUARY 16, 2018
* JENSEN WILL SUCCEED CFO DREW DEL MATTO AS INTERIM CFO Source text for Eikon: Further company coverage: