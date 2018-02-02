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#Regulatory News
February 2, 2018 / 2:11 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Foundation Building Materials Completes Acquisitions Of R M Supply And ArmCom Distributing Co

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Foundation Building Materials Inc:

* FOUNDATION BUILDING MATERIALS EXPANDS IN THE MIDWEST WITH ACQUISITIONS OF R M SUPPLY AND ARMCOM DISTRIBUTING COMPANY

* FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC - TERMS OF TRANSACTIONS WERE NOT DISCLOSED

* FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC - TRANSACTIONS ARE EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO COMPANY​

* FOUNDATION BUILDING MATERIALS - ‍CO ESTIMATES $27 MILLION TO $29 MILLION IN COLLECTIVE NET SALES FOR REMAINDER OF FY18 FROM THE TWO ACQUIRED COMPANIES ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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