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January 25, 2018 / 9:39 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Freddie Mac Issues Monthly Volume Summary For Dec

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :

* FREDDIE MAC ISSUES MONTHLY VOLUME SUMMARY FOR DECEMBER 2017

* THE TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 9.0 PCTIN DECEMBER

* SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE AND GUARANTEE VOLUME WAS $13.7 BILLION IN DECEMBER

* TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,575 IN DECEMBER AND 45,164 FOR THE TWELVE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017

* FREDDIE MAC MORTGAGE-RELATED SECURITIES AND OTHER MORTGAGE-RELATED GUARANTEES INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 9.8 PCT IN DECEMBER

* THE AGGREGATE UNPAID PRINCIPAL BALANCE OF MORTGAGE-RELATED INVESTMENTS PORTFOLIO DECREASED BY APPROXIMATELY $600 MILLION IN DECEMBER Source text for Eikon: Further company coverage:

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