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BRIEF-Freddie Mac Says Total Mortgage Portfolio Increased at Annualized Rate Of 6.0% In October‍​
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November 28, 2017 / 10:06 PM / a day ago

BRIEF-Freddie Mac Says Total Mortgage Portfolio Increased at Annualized Rate Of 6.0% In October‍​

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Federal Home Loan Mortgage Corp :

* FREDDIE MAC ISSUES MONTHLY VOLUME SUMMARY FOR OCTOBER 2017

* FREDDIE MAC - THE TOTAL MORTGAGE PORTFOLIO INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 6.0% IN OCTOBER‍​

* FREDDIE MAC - TOTAL NUMBER OF SINGLE-FAMILY LOAN MODIFICATIONS WERE 3,717 IN OCTOBER AND 38,212 FOR THE TEN MONTHS ENDED OCTOBER 31, 2017‍​

* FREDDIE MAC - THE AGGREGATE UNPAID PRINCIPAL BALANCE OF MORTGAGE-RELATED INVESTMENTS PORTFOLIO DECREASED BY APPROXIMATELY $7.5 BILLION IN OCT‍​

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY SERIOUSLY DELINQUENT RATE REMAINED FLAT AT 86 BASIS POINTS IN OCTOBER‍​

* FREDDIE MAC - MULTIFAMILY DELINQUENCY RATE INCREASED FROM 2 BASIS POINTS IN SEPTEMBER TO 3 BASIS POINTS IN OCTOBER‍​

* FREDDIE MAC - SINGLE-FAMILY REFINANCE-LOAN PURCHASE & GUARANTEE VOLUME WAS $13.0 BILLION IN OCTOBER

* FREDDIE MAC - RELIEF REFINANCE MORTGAGES COMPRISED APPROXIMATELY 4% OF TOTAL REFINANCE VOLUME DURING OCTOBER

* FREDDIE MAC - FREDDIE MAC MORTGAGE-RELATED SECURITIES AND OTHER MORTGAGE-RELATED GUARANTEES INCREASED AT AN ANNUALIZED RATE OF 11.7% IN OCTOBER‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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