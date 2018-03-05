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March 5, 2018 / 4:15 PM / a day ago

BRIEF-Freeport-McMoRan Announces Redemption Of Two Series Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Freeport-McMoRan Inc:

* FREEPORT-MCMORAN ANNOUNCES REDEMPTION OF TWO SERIES OF SENIOR NOTES

* FREEPORT-MCMORAN - TO REDEEM ON APRIL 4, $454 MILLION TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF CO’S AND FREEPORT-MCMORAN OIL & GAS LLC’S SENIOR NOTES

* FREEPORT-MCMORAN INC - THE AGGREGATE CASH INTEREST COST SAVINGS WOULD APPROXIMATE $30 MILLION PER ANNUM

* FREEPORT-MCMORAN INC - EXPECTS TO RECORD A GAIN TO NET INCOME OF APPROXIMATELY $10 MILLION IN Q2 OF 2018 IN CONNECTION WITH REDEMPTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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