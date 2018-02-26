FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Healthcare
February 26, 2018 / 9:50 PM / Updated a day ago

BRIEF-Fresenius SE eyes strong 2018 growth; confirms 2020 profit, sales goals​

Reuters Staff

3 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Fresenius SE:

* DGAP-ADHOC: FRESENIUS SE & CO. KGAA: INVESTIGATION INTO ALLEGED BREACHES OF FDA DATA INTEGRITY REQUIREMENTS AT AKORN, INC.; FRESENIUS AIMS AT STRONG GROWTH IN 2018 AND CONFIRMS MID-TERM GROWTH TARGETS

* DIVIDEND 0.75 EURPER SHARE VERSUS 0.62 EURPER SHARE YEAR AGO

* SAYS ‍FRESENIUS AIMS AT STRONG GROWTH IN 2018 AND CONFIRMS MID-TERM GROWTH TARGETS​

* SAYS ‍GROUP SALES INCREASED BY 15% (16% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR33,886 MILLION (2016: EUR29,471 MILLION)​

* SAYS ‍ORGANIC SALES GROWTH WAS 6%. ACQUISITIONS CONTRIBUTED 10%, CURRENCY TRANSLATION HAD AN IMPACT OF -1%​

* SAYS ‍ADJUSTED GROUP EBIT^1 INCREASED BY 14% (15% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR4,890 MILLION (2016: EUR4,302 MILLION)​

* SAYS ‍GROUP EBITBEFORE SPECIAL ITEMS INCREASED BY 12% (14% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR4,830 MILLION (2016: EUR4,302 MILLION)​

* SAYS ‍ADJUSTED GROUP NET INCOME^2,3 INCREASED BY 19% (21% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR1,859 MILLION (2016: EUR1,560 MILLION)​

* SAYS ‍ADJUSTED EARNINGS PER SHARE^2,3 INCREASED BY 18% (19% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR3.35 (2016: EUR2.85)​

* SAYS ‍GROUP NET INCOME^2,4 BEFORE SPECIAL ITEMS INCREASED BY 16% (18% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR1,816 MILLION (2016: EUR1,560 MILLION)​

* SAYS ‍EARNINGS PER SHARE^2,4 BEFORE SPECIAL ITEMS INCREASED BY 15% (16% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR3.28 (2016: EUR2.85)​

* SAYS ‍GROUP NET INCOME^2 INCREASED BY 16% (18% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR1,814 MILLION (2016: EUR1,560 MILLION)​

* SAYS ‍EARNINGS PER SHARE^2 INCREASED BY 15% (16% IN CONSTANT CURRENCY) TO EUR3.27 (2016: EUR2.85)​

* SAYS ‍MANAGEMENT BOARD WILL PROPOSE TO SUPERVISORY BOARD A DIVIDEND INCREASE OF 21% TO EUR0.75 PER SHARE (2016: EUR0.62)​

* SAYS ‍FOR 2018, FRESENIUS PROJECTS SALES GROWTH^5 OF 5% TO 8% IN CONSTANT CURRENCY​

* SAYS ‍NET INCOME^2,6 IS EXPECTED TO GROW BY 6% TO 9% IN CONSTANT CURRENCY​

* SAYS ‍GROUP GUIDANCE 2018 IS EXCLUDING PENDING ACQUISITIONS OF AKORN AND NXSTAGE​

* SAYS ‍CONFIRMS 2020 MID-TERM GROWTH TARGETS​

* SAYS ‍GROUP SALES ARE EXPECTED TO GROW WITH A COMPOUNDED ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) IN RANGE OF 7.1% TO 10.3%​

* SAYS ‍GROUP NET INCOME^2 IS PROJECTED TO INCREASE WITH A CAGR IN RANGE OF 8.3% TO 12.6%​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.