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#Regulatory News
February 6, 2018 / 12:07 PM / a day ago

BRIEF-Fresh Del Monte Produce To Acquire Mann Packing Co

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Fresh Del Monte Produce Inc:

* FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE MANN PACKING CO., INC.

* FRESH DEL MONTE PRODUCE INC - DEL MONTE WILL ACQUIRE MANN PACKING FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $361 MILLION IN CASH FINANCED WITH CASH ON HAND AND COMPANY‘S EXISTING CREDIT FACILITY

* FRESH DEL MONTE PRODUCE INC - DEAL FOR $361 MILLION IN CASH

* FRESH DEL MONTE PRODUCE INC - EXPECTS ACQUISITION TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN FIRST YEAR

* FRESH DEL MONTE PRODUCE INC - EXPECTS ACQUISITION TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN FIRST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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