BRIEF-FTS International Sees IPO Of 19.5 Mln Shares Priced $15-$18/shr

Feb 1 (Reuters) - FTS International Inc:
* FTS INTERNATIONAL INC SEES IPO OF 19.5 MILLION SHARES PRICED TO BE BETWEEN $15 AND $18 PER SHARE – SEC FILING
* FTS INTERNATIONAL INC SAYS IT HAD PREVIOUSLY EXPECTED IPO OF UP TO 15.15 MILLION SHARES OF COMMON STOCK PRICED BETWEEN BETWEEN $15 AND $18 PER SHARE
* FTS INTERNATIONAL INC SAYS IN IPO, CO SELLING 15.15 MILLION SHARES OF COMMON STOCK, SELLING STOCKHOLDERS ARE SELLING 4.35 MILLION SHARES OF CO'S COMMON STOCK Source text: (bit.ly/2nzY5DY) Further company coverage: