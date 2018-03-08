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March 8, 2018 / 3:45 PM / a day ago

BRIEF-Fulham Shore Says FY Headline Ebitda Will Be Below Market Expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Fulham Shore Plc:

* FULHAM SHORE - EXPECT TO REPORT AN INCREASE IN TURNOVER AND HEADLINE EBITDA FOR YEAR ENDING 25 MARCH 2018 OVER LAST FINANCIAL YEAR

* FULHAM SHORE - TURNOVER FOR YEAR ENDING 25 MARCH 2018 WILL BE BROADLY IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS, HEADLINE EBITDA WILL BE BELOW MARKET EXPECTATIONS​

* FULHAM SHORE PLC - “WE ARE OPERATING IN AN UNCERTAIN ECONOMIC OUTLOOK FOR BOTH UK AND RESTAURANT SECTOR IN PARTICULAR”

* FULHAM SHORE PLC - WE WILL BRING FORWARD OUR PLANS ONLY TO FUND NEW RESTAURANT OPENINGS FROM OUR INTERNALLY GENERATED FREE CASH FLOW

* FULHAM SHORE PLC - WILL REDUCE NUMBER OF NEW RESTAURANT OPENINGS FOR COMING YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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