BRIEF-Gain Capital Announces Monthly Metrics For December 2017

Jan 10 (Reuters) - Gain Capital Holdings Inc:
* ACTIVE ACCOUNTS REMAINED STABLE IN DEC,WHILE CONTINUED LOW VOLATILITY, HOLIDAY SEASON IMPACTED TRADING ACTIVITY ACROSS ALL BUSINESS LINES
* “LOOK FORWARD TO EXPANDING OUR CRYPTOCURRENCY OFFERING IN COMING QUARTER”
* DEC 2017 RETAIL SEGMENT OTC TRADING VOLUME $163.6 BILLION, DOWN 13.5 PERCENT
* RETAIL SEGMENT OTC TRADING VOLUME IN DEC 2017 $163.6 BILLION VERSUS $207 BILLION IN NOV 2017
* DEC 2017 RETAIL SEGMENT OTC AVERAGE DAILY VOLUME $8.2 BILLION, DOWN 4.7 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: