FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Financials
February 9, 2018 / 4:49 PM / a day ago

BRIEF-Gama Aviation To Raise 48 Mln Stg Via Placing, Gains Hutchison Backing

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - GAMA AVIATION PLC:

* ‍PROPOSED PLACING TO RAISE £48 MILLION AND HUTCHISON TO BECOME STRATEGIC SHAREHOLDER​

* ‍PROPOSED PLACING TO RAISE £48 MILLION TO ACCELERATE GROUP‘S STRATEGY OF BECOMING LEADING GLOBAL BUSINESS AVIATION SERVICES GROUP​

* AFFILIATE OF HUTCHISON WHAMPOA AGREED TO SUBSCRIBE TO PLCING SHARES COMPRISING ABOUT 21% OF ENLARGED ISSUED SHARE CAPITAL​

* ‍“DIRECTORS... BELIEVE COMPANY IS WELL PLACED TO ACHIEVE ITS EXPECTATIONS IN CURRENT YEAR”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.