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February 26, 2018 / 2:15 PM / a day ago

BRIEF-Gateway Casinos And Entertainment ‍Announces Sale And Leaseback Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Gateway Casinos And Entertainment Ltd :

* GATEWAY CASINOS AND ENTERTAINMENT LTD - ‍ANNOUNCES SALE AND LEASEBACK TRANSACTION VALUED IN EXCESS OF $500 MILLION​

* GATEWAY CASINOS AND ENTERTAINMENT - RECEIVED REGULATORY APPROVALS WITH BRITISH COLUMBIA REGULATORS​ FOR SALE & LEASEBACK OF CERTAIN PROPERTIES

* GATEWAY CASINOS AND ENTERTAINMENT - ‍SALE-LEASEBACK AGREEMENT WAS ENTERED IN DEC & INCLUDED GRAND VILLA CASINO BURNABY, STARLIGHT CASINO NEW WESTMINSTER

* GATEWAY CASINOS AND ENTERTAINMENT - ‍MESIROW REALTY SALE-LEASEBACK INC WILL BECOME LANDLORD FOR 3 PROPERTIES FOR A PURCHASE PRICE OF OVER $500 MILLION​

* GATEWAY CASINOS AND ENTERTAINMENT LTD - ‍SALE-LEASEBACK TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF MARCH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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