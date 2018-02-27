BRIEF-GCP Applied Technologies Reports Qtrly Adjusted EPS Of $0.24

Feb 27 (Reuters) - GCP Applied Technologies Inc:
* GCP APPLIED TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* QTRLY DILUTED LOSS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS $0.96
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 NET SALES GROWTH OF 5% TO 10% IN CONSTANT CURRENCY
* SEES 2018 ADJUSTED FREE CASH FLOW $35 MILLION TO $45 MILLION
* GCP APPLIED - 4Q17 AND 2017 NET LOSS FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDE $81.7 MILLION INCOME TAX EXPENSE RELATED TO PROVISIONAL ESTIMATE OF U.S. TAX REFORM IMPACT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)