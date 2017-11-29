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BRIEF-Gemini restructures leadership and operations
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#Regulatory News
November 29, 2017 / 1:51 AM / 2 days ago

BRIEF-Gemini restructures leadership and operations

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Gemini Corp:

* GEMINI RESTRUCTURES LEADERSHIP AND OPERATIONS

* TO ‍RESTRUCTURE ITS ALBERTA OPERATIONS TO RESTORE PROFITABILITY BY FOCUSING ON FIELD OPERATIONS​

* ‍SIGNIFICANT PERSONNEL REDUCTIONS WILL OCCUR PRIMARILY IN CALGARY WITH ELIMINATION OF 22 STAFF AND 15 CONTRACTOR POSITIONS​

* ‍ONE-TIME COSTS INCURRED ARE EXPECTED TO RANGE BETWEEN $2.0 AND $2.5 MILLION, WHICH WILL BE RECORDED IN Q4 OF 2017 ​

* ‍PETER SAMETZ, PRESIDENT AND CEO, ROGER HARRIPERSAD, VP OF HUMAN RESOURCES HAVE RESIGNED FROM GEMINI, EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* ‍TERRY MARTIN, COO, HAS INFORMED BOARD OF HIS INTENTION TO DEPART GEMINI IN SPRING OF 2018​

* ‍GARY WILLIAMS HAS BEEN NAMED INTERIM PRESIDENT AND CEO OF GEMINI CORPORATION, EFFECTIVE IMMEDIATELY​

* ‍INITIATED A SEARCH FOR A PERMANENT PRESIDENT AND CEO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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