BRIEF-General Mills Q2 Earnings Per Share $0.74

Dec 20 (Reuters) - General Mills Inc:
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - SECOND-QUARTER NET SALES FOR CONVENIENCE STORES & FOODSERVICE SEGMENT INCREASED 5 PERCENT TO $512 MILLION
* - REVISES FISCAL 2018 FULL-YEAR ORGANIC NET SALES OUTLOOK BASED ON BETTER THAN EXPECTED YEAR-TO-DATE RESULTS
* - FULL-YEAR FISCAL 2018 ORGANIC NET SALES ARE EXPECTED TO RANGE BETWEEN FLAT AND DOWN 1 PERCENT
* - FULL-YEAR FISCAL 2018 CONSTANT-CURRENCY TOTAL SEGMENT OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE IN A RANGE BETWEEN FLAT AND UP 1 PERCENT
* - SECOND-QUARTER NET SALES FOR GENERAL MILLS’ NORTH AMERICA RETAIL SEGMENT TOTALED $2.77 BILLION, UP 1 PERCENT FROM PRIOR YEAR
* GENERAL MILLS SAYS CONSTANT-CURRENCY FULL-YEAR FISCAL 2018 ADJUSTED DILUTED EPS OUTLOOK EXCLUDES ANY IMPACT FROM PROPOSED U.S. TAX REFORM LEGISLATION
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.22 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.09 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: