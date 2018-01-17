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#Regulatory News
January 17, 2018 / 11:15 AM / a day ago

BRIEF-Genesee & Wyoming - Based On Preliminary Calculations, Sees Financial Results For 2017 Including Non-Cash Reduction In Income Tax Expense Of Around $400 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Genesee & Wyoming Inc:

* GENESEE & WYOMING - BASED ON PRELIMINARY CALCULATIONS, SEES FINANCIAL RESULTS FOR 2017 INCLUDING NON-CASH REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE OF AROUND $400 MILLION

* GENESEE & WYOMING - ‍FORWARD-LOOKING TO 2018, CO ESTIMATES ITS CONSOLIDATED EFFECTIVE INCOME TAX RATE TO BE ABOUT 27 PERCENT - SEC FILING​

* GENESEE & WYOMING SAYS $400 MILLION TAX EXPENSE IS RESULTING PRIMARILY FROM REMEASUREMENT OF CO‘S DEFERRED TAX LIABILITIES TO REFLECT TAX REFORM

* GENESEE & WYOMING - CO'S 2017 FINANCIAL RESULTS TO INCLUDE ADDITION TO INCOME TAX EXPENSE OF ABOUT $15 - $30 MILLION DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT Source text: (bit.ly/2FNWvqH) Further company coverage:

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