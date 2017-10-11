FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Genfit launches an offering of conbertible bonds for around 150 million euros
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Google launches advanced Gmail security features
Technology
Google launches advanced Gmail security features
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
October 11, 2017 / 5:57 AM / in 6 days

BRIEF-Genfit launches an offering of conbertible bonds for around 150 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - GENFIT SA:

* GENFIT LAUNCHES AN OFFERING OF BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (“OCEANES”) DUE 2022 FOR AN AMOUNT OF APPROXIMATELY €150 MILLION

* ‍OCEANES WILL BEAR INTEREST AT AN ANNUAL NOMINAL RATE COMPRISED BETWEEN 3.00% AND 3.50% PAYABLE SEMI-ANNUALLY​

* ‍NOMINAL UNIT VALUE OF OCEANES WILL BE SET AT A CONVERSION/EXCHANGE PREMIUM OF BETWEEN 30% AND 35% TO GENFIT‘S REFERENCE SHARE PRICE​

* BONDS TO BE REDEEMED AT PAR ON OCT 16, 2022‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.