FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Sessions changes statement about Trump campaign, Russia
U.S.
Sessions changes statement about Trump campaign, Russia
Hat-trick hero Eriksen books Denmark's World Cup spot
Sports
Hat-trick hero Eriksen books Denmark's World Cup spot
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 14, 2017 / 7:56 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-‍Genmab says expect 2017 revenue to be in range of DKK 2,110 – 2,310 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - Genmab:

* ‍GENMAB ACHIEVES USD 25 MILLION MILESTONE FOR FIRST COMMERCIAL SALE OF DARZALEX® (DARATUMUMAB) IN JAPAN AND UPDATES FINANCIAL GUIDANCE​

* GENMAB SAYS ‍EXPECT 2017 REVENUE TO BE IN RANGE OF DKK 2.110 - 2.310 MILLION​

* GENMAB-EXPECT DARZALEX ROYALTIES TO REMAIN IN RANGE OF DKK 930 - 1,100 MILLION WHICH ARE BASED ON ESTIMATED USD 1,100 - 1,300 MILLION OF DARZALEX SALES IN 2017​

* ‍NOW EXPECT OPERATING INCOME FOR 2017 TO BE APPROXIMATELY DKK 1,060 - 1,260 MILLION, COMPARED TO DKK 900 - 1,100 MILLION IN PREVIOUS GUIDANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.