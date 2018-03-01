FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 1:09 AM / a day ago

BRIEF-Genting Hong Kong Says Star NCLC Entered Underwriting Agreement With Norwegian Cruise Line

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Genting Hong Kong Ltd:

* STAR NCLC ENTERED INTO UNDERWRITING AGREEMENT WITH NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

* ‍APPLICATION HAS BEEN MADE TO STOCK EXCHANGE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES WITH EFFECT FROM 9:00 A.M. ON 1 MARCH ​

* IN OFFERING, STAR NCLC PROPOSES TO SELL 9.8 MILLION NCLH SHARES

* UNIT STAR NCLC AGREED TO SELL GENTING DISPOSAL SHARES TO UNDERWRITER UNDER DEAL

* ‍GAIN OF ABOUT US$24.4 MLN IS EXPECTED TO ACCRUE TO GROUP AS RESULT OF DISPOSAL​

* TOTAL CONSIDERATION FOR 9.8 MILLION NCLH SHARES TO AMOUNT TO ABOUT US$543.6 MILLION

* ‍TOTAL GAIN ON DISPOSAL WOULD BE US$128.9 MLN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.