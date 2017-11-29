BRIEF-Genworth And Oceanwide Extend Merger Agreement

Nov 29 (Reuters) - Oceanwide Holdings Co Ltd:
* GENWORTH FINANCIAL - CO, CHINA OCEANWIDE HOLDINGS AGREED TO SECOND WAIVER AND AGREEMENT OF EACH PARTY‘S RIGHT TO TERMINATE MERGER
* GENWORTH FINANCIAL INC - SECOND WAIVER AND AGREEMENT EXTENDS PREVIOUS DEADLINE OF NOV. 30, 2017, TO APRIL 1, 2018
* GENWORTH - COS PROGRESSING IN DISCUSSIONS WITH U.S. THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER ON MITIGATION APPROACHES, WHICH JUSTIFIED AGREEMENT EXTENSION
* GENWORTH - COS EXPECT TO REFILE JOINT VOLUNTARY NOTICE WITH CFIUS IN NEAR TERM
* GENWORTH - BOARD CONTINUES TO BELIEVE DEAL WITH OCEANWIDE IS BEST OPTION FOR SHAREHOLDERS & OTHER STAKEHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage: