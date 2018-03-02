FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 2, 2018 / 11:17 AM / a day ago

BRIEF-George Weston Limited Reports Q4 Earnings Per Share C$0.22

Reuters Staff

2 Min Read

March 2 (Reuters) - George Weston Ltd:

* GEORGE WESTON LIMITED REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017 RESULTS(2)

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$0.22

* SEES 2018 WESTON FOODS SALES WILL BE ESSENTIALLY FLAT TO 2017‍​

* SEES 2018 WESTON FOODS INVESTMENT IN CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $230 MILLION

* QTRLY SALES $11.41 BILLION VERSUS $11.52 BLN‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.67, REVENUE VIEW C$11.44 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS FOR 2018, COMPANY EXPECTS ADJUSTED NET EARNINGS TO BE ESSENTIALLY FLAT DUE TO RESULTS OF LOBLAW AND WESTON FOODS

* HEADWINDS FROM MINIMUM WAGE INCREASES AND HEALTHCARE REFORM WILL NEGATIVELY IMPACT LOBLAW’S FINANCIAL PERFORMANCE IN 2018‍​

* CO, LOBLAW HAVE NOT RECORDED ANY AMOUNTS RELATED TO POTENTIAL CIVIL LIABILITY ASSOCIATED WITH CLASS ACTION LAWSUITS IN Q4 2017​

* ‍IN Q4 OF 2017, WESTON FOODS RECORDED RESTRUCTURING AND OTHER CHARGES OF $33 MILLION​

* GEORGE WESTON - CO, ‍ LOBLAW WILL NOT FACE CRIMINAL CHARGES OR PENALTIES DUE TO ADMISSION OF PARTICIPATION IN INDUSTRY-WIDE PRICE-FIXING ARRANGEMENT​

* GEORGE WESTON - LOBLAW EXPECTS ANNOUNCED HEALTHCARE REFORM TO HAVE ADDITIONAL IMPACT OF ABOUT $250 MILLION ON OPERATING INCOME‍​ IN 2018

* QTRLY LOBLAW SEGMENT ‍SALES $11.03 BILLION VERSUS $11.13 BILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.