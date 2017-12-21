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BRIEF-Georgia Power moves forward with Vogtle 3, 4 project
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 5:01 PM / 5 days ago

BRIEF-Georgia Power moves forward with Vogtle 3, 4 project

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Southern Co:

* GEORGIA POWER WILL MOVE FORWARD WITH VOGTLE 3 & 4 PROJECT

* RECEIVED UNANIMOUS APPROVAL FROM GEORGIA PUBLIC SERVICE COMMISSION TO COMPLETE VOGTLE 3 & 4 NEAR WAYNESBORO

* UNIT 3 EXPECTED ONLINE IN NOVEMBER 2021 & UNIT 4 IN NOVEMBER 2022

* AGREED TO NEW PENALTIES FOR DELAYS, COST INCREASES IN ADDITION TO PENALTIES FROM PREVIOUS DEAL APPROVED EARLIER THIS YEAR BY GEORGIA PSC

* UNDER THE AMENDED STRUCTURE, SHAREHOLDERS WILL SEE IMPACT OF ABOUT $750 MILLION THROUGH NOVEMBER 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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