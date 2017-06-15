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BRIEF-German Startups Group sells stakeholding, realises capital gains
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June 15, 2017 / 5:21 AM / 2 months ago

BRIEF-German Startups Group sells stakeholding, realises capital gains

1 Min Read

June 15 (Reuters) - GERMAN STARTUPS GROUP BERLIN GMBH & CO KGAA:

* SAID ON WEDNESDAY SELLS STAKEHOLDING AND REALISES CAPITAL GAINS AMOUNTING TO ROUGHLY 10% OF ITS MARKET CAPITALISATION

* GERMAN STARTUPS GROUP REALISES, ON THE SUSPENDING CONDITION OF ADMINISTRATIVE APPROVAL, PROCEEDS OF 3.3 MILLION EUROS THROUGH THE SALE OF ITS STAKE IN A HOLDING OF PARTICULAR SIGNIFICANCE TO THE COMPANY

* GERMAN STARTUPS GROUP THEREBY REALISES CAPITAL GAINS VERSUS BOOK VALUE OF APPROXIMATELY 2.4 MILLION EUROS OR 0.20 EUROS PER SHARE (IFRS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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