FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Financials
February 13, 2018 / 7:22 AM / 2 days ago

BRIEF-German Startups Group: To Issue Convertible Bond of EUR 3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - GERMAN STARTUPS GROUP GMBH & CO KGAA :

* DGAP-NEWS: GERMAN STARTUPS GROUP GMBH & CO. KGAA: GERMAN STARTUPS GROUP PLANS TO ISSUE A CONVERTIBLE BOND

* GERMAN STARTUPS GROUP - ‍INTENDS TO ISSUE A CONVERTIBLE BOND OF 3M EUR, WITHOUT SUBSCRIPTION RIGHTS OF SHAREHOLDERS​

* BOND SHALL BE CONVERTIBLE INTO 1.198.330 SHARES, TERM 5 YEARS, INTEREST RATE 8% P.A

* BOND CONVERSION PRICE 2.50 EUR PER

* ‍POTENTIAL BUYER INTENDS TO SUBSCRIBE FOR CONVERTIBLE BOND IN FULL​

* BOND CONVERSION PRICE 2.50 EUR PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.