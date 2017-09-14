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BRIEF-Gerry Weber confirms FY 2016/17 ‍revenue and earnings forecast
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#Consumer Goods and Retail
September 14, 2017 / 5:34 AM / a month ago

BRIEF-Gerry Weber confirms FY 2016/17 ‍revenue and earnings forecast

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - GERRY WEBER:

* ‍REVENUE AND EARNINGS FORECAST FOR FULL FY 2016/17 CONFIRMED​

* 9MTH ‍SALES REVENUES OF GERRY WEBER INTERNATIONAL AG WERE DOWN BY A MODERATE 2.9% TO EUR 620.1 MILLION​

* ‍GROUP EBITDA DECLINED FROM EUR 40.7 MILLION IN PREVIOUS YEAR TO EUR 35.1 MILLION AT NINE-MONTH STAGE OF CURRENT FINANCIAL YEAR​

* GROUP EBIT AT EUR 0.2 MILLION AFTER NINE MONTHS IN 2016/17, ALMOST REACHED PRIOR YEAR LEVEL OF EUR 0.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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