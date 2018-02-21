FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Consumer Goods and Retail
February 21, 2018 / 2:23 PM / 2 days ago

BRIEF-Gerry Weber Decides New Managing Board Structure

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - GERRY WEBER:

* DGAP-ADHOC: GERRY WEBER: SUPERVISORY BOARD DECIDES NEW MANAGING BOARD STRUCTURE AND COMMISSIONS MANAGING BOARD TO DEVELOP A PERFORMANCE PROGRAMME FOR A SUSTAINABLE INCREASE IN PROFITABILITY

* ‍APPOINTMENT OF JÖRG STÜBER AS CHIEF FINANCIAL OFFICER EXTENDED​

* JOHANNES EHLING APPOINTED CHIEF SALES OFFICER AND CHIEF DIGITAL OFFICER ALREADY EFFECTIVE 1 APRIL 2018

* PROJECTS GROUP REVENUES OF BETWEEN EUR 870 MILLION AND EUR 890 MILLION FOR FISCAL YEAR 2017/18

* EBIT REPORTED EXPECTED TO COME IN AT BETWEEN EUR 10 MILLION AND EUR 20 MILLION

* ASSUMES FURTHER EXTRAORDINARY EFFECTS IN FY 2017/18​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.