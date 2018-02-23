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February 23, 2018 / 7:29 AM / a day ago

BRIEF-GFI Informatique‍​ Proposes Takeover Bid For All Outstanding Realdolmen Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - REALDOLMEN NV:

* PROPOSED FRIENDLY TAKEOVER BID OVER REALDOLMEN BY GFI INFORMATIQUE‍​

* TAKEOVER BID IN CASH FOR ALL OUTSTANDING SHARES AND WARRANTS OF REALDOLMEN AT PRICE OF €37.00 PER SHARE

* PROPOSED PRICE CORRESPONDS TO A TRANSACTION VALUE OF AROUND €196 MILLION‍​

* PROPOSED SHARE BID PRICE REPRESENTS PREMIUM OF 11% ON REALDOLMEN’S LAST CLOSING PRICE ON FEB 22

* PROPOSED PRICE CORRESPONDS TO A TRANSACTION VALUE OF AROUND €196 MILLION

* AFTER THE CLOSE OF THE BID, GFI INFORMATIQUE INTENDS TO LAUNCH A SIMPLIFIED SQUEEZE-OUT BID

* AFTER CLOSE OF THE BID, GFI INFORMATIQUE INTENDS TO LAUNCH SIMPLIFIED SQUEEZE-OUT BID Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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