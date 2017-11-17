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BRIEF-Gigaset 9-month net loss widens to 1.5 million euros
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November 17, 2017 / 7:05 AM / in 2 days

BRIEF-Gigaset 9-month net loss widens to 1.5 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - GIGASET AG:

* OPTIMIZATION OF THE PRODUCT PORTFOLIO REAPS FURTHER REWARDS IN THE THIRD QUARTER OF 2017

* FY ‍OUTLOOK CONFIRMED, REVENUE EXPECTED TO BE ABOVE LEVEL OF PREVIOUS YEAR​

* 9-MONTH ‍TOTAL REVENUE OF EUR188.0 MILLION, A DECLINE OF 2.1% OVER FIRST NINE MONTHS OF 2016​

* ‍EBITDA TOTALING EUR9.5 MILLION IN FIRST NINE MONTHS OF 2017 (PREVIOUS YEAR: EUR12.3 MILLION)​

* 9-MONTH ‍NET LOSS -1.5 MILLION EUR VERSUS -0.4 MILLION EUR YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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