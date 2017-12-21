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December 21, 2017 / 11:46 AM / in 5 days

BRIEF-Gitanjali Gems Confirms Payment Dispute With Mahesh Bhupathi, Lara Dutta Under Endorsement Deal

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Gitanjali Gems Ltd:

* GITANJALI GEMS CLARIFIES ON NEWS ITEM ON MAHESH BHUPATHI, LARA DUTTA FILING INSOLVENCY CASE AGAINST​ CO

* SAYS THERE ARE DISPUTES BETWEEN CO AND BHUPATHI, DUTTA RELATING TO CONSIDERATION PAYMENT UNDER AN ENDORSEMENT AGREEMENT

* GITANJALI GEMS-‍APPLICANTS HAVE APPROACHED NCLT MUMBAI BENCH FOR RESOLUTION AS OPERATIONAL CREDITORS; CO IN PROCESS OF FILING REPLY

* SAYS ‍“IN DISCUSSION WITH APPLICANTS FOR AMICABLE RESOLUTION OF DISPUTE​”

* SAYS CLAIM OF 2.5 MILLION RUPEES AGAINST CO NOT CONSIDERED TO HAVE MATERIAL IMPACT ON CO Source text:bit.ly/2p2Nq8S Further company coverage:

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