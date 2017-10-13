BRIEF-GKN expects higher FY management profit before tax

Oct 13 (Reuters) - Gkn Plc:
* TRADING UPDATE FOR PERIOD SINCE HALF YEAR RESULTS ANNOUNCEMENT ON 26 JULY 2017
* NOW EXPECTS MANAGEMENT PROFIT BEFORE TAX FOR 2017 TO BE SLIGHTLY ABOVE 2016
* HAS BEEN MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4
* MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4 OF 2017
* OVERALL IN Q3, GROUP ACHIEVED GOOD ORGANIC SALES GROWTH
* BOTH CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME
* CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME.
* WITH GKN DRIVELINE CONTINUING TO OUTPERFORM MARKET AND GKN AEROSPACE DELIVERING SALES SLIGHTLY UP ON PRIOR YEAR
* GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR
* GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR
* IN COMMERCIAL AEROSPACE, Q3 SALES WERE MARGINALLY DOWN WHILST MILITARY SALES WERE UP COMPARED TO PRIOR YEAR
* GKN DRIVELINE CONTINUED TO DELIVER GOOD Q3 SALES WELL AHEAD OF GLOBAL INDUSTRY PRODUCTION RATES THAT WERE UP 2%
* GKN AEROSPACE. CURRENT TRADING IN Q3 HAS BEEN DISAPPOINTING
* GKN POWDER METALLURGY‘S ORGANIC SALES GROWTH CONTINUED IN Q3
* GKN DRIVELINE‘S TRADING PROFIT CONTINUES TO BEAR ADDITIONAL COSTS OF RAW MATERIALS AND EDRIVE INVESTMENTS
* GKN DRIVELINE‘S TRADING MARGIN FOR 2017 IS EXPECTED TO BE SIMILAR TO PRIOR YEAR
* GKN AEROSPACE - SEEN A SIGNIFICANT REDUCTION IN MARGIN CAUSED BY ON-GOING PRICING PRESSURE, CONTINUING OPERATIONAL CHALLENGES AND IMPACT OF PROGRAMME TRANSITIONS.
* GKN AEROSPACE NORTH AMERICA WILL INCUR A £15 MILLION NON-CASH CHARGE AT ITS ALABAMA, USA FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: