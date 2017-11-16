BRIEF-GKN says Kevin Cummings CEO designate to step down, Anne Stevens steps in

Nov 16 (Reuters) - Gkn Plc
* KEVIN CUMMINGS, PREVIOUSLY CEO DESIGNATE, WILL LEAVE BOARD AND GKN WITH IMMEDIATE EFFECT
* GKN PLC - BOARD HAS ASKED ANNE STEVENS, CURRENTLY NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF BOARD, TO ASSUME ROLE OF INTERIM CHIEF EXECUTIVE WITH EFFECT FROM 1 JANUARY 2018
* AS PLANNED, NIGEL STEIN WILL CONTINUE AS CHIEF EXECUTIVE UNTIL HE RETIRES FROM ROLE ON 31 DECEMBER 2017
* SAYS WITH EXCEPTION OF WORKING CAPITAL WRITE-OFF, ALL OTHER GUIDANCE FOR FULL YEAR REMAINS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: