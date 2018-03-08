FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 9, 2018 / 12:01 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Global Eagle Announces $150 Million Investment From Searchlight Capital Partners

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Global Eagle Entertainment Inc:

* GLOBAL EAGLE ANNOUNCES $150 MILLION INVESTMENT FROM SEARCHLIGHT CAPITAL PARTNERS

* GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT - ‍NOTES INCLUDE INITIAL PAYMENT-IN-KIND INTEREST AT 12% PER ANNUM THAT LATER CONVERTS TO PAYMENT IN CASH AT 10% PER ANNUM​

* GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT - SEARCHLIGHT CAPITAL PARTNERS WILL GET $150 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CO’S NEW SECOND-LIEN NOTES DUE JUNE 30, 2023

* GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT - CO INTENDS TO USE PORTION OF PROCEEDS FROM TRANSACTION TO REPAY FULL $78 MILLION PRINCIPAL BALANCE ON CO’S CREDIT FACILITY

* GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT - INTENDS TO APPOINT RIC ZINTERHOFER AND ERIC SONDAG, BOTH PARTNERS AT SEARCHLIGHT, TO CO’S BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.