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#Regulatory News
January 18, 2018 / 1:12 PM / a day ago

BRIEF-Global Value Investment Corp Issues Letter To Stealthgas Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Stealthgas Inc:

* GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP ISSUES LETTER TO STEALTHGAS INC. CHAIRMAN

* GLOBAL VALUE INVESTMENT SAYS URGES BOARD TO IMMEDIATELY INITIATE A CASH DIVIDEND, HIRE A PERMANENT CFO, AMONG OTHERS

* GLOBAL VALUE INVESTMENT SAYS CURRENTLY HOLDS LESS THAN 5 PERCENT OF COMMON STOCK OUTSTANDING OF STEALTHGAS INC​

* GLOBAL VALUE INVESTMENT - INDICATED THERE ARE “NUMEROUS OPTIONS AVAILABLE TO GVIC, UP TO AND INCLUDING A PROXY CONTEST TO REPLACE CURRENT DIRECTORS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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