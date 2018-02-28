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February 28, 2018 / 7:38 AM / a day ago

BRIEF-Gocompare.Com Posts FY Adjusted Operating Profit ‍36 Mln Pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Gocompare.Com Group Plc:

* FY MARKETING MARGIN ‍40.5​ PERCENT VERSUS 38.3 PERCENT YEAR-AGO

* FY REVENUE ‍149.2​ MILLION POUNDS VERSUS 142.1 MILLION POUNDS YEAR-AGO

* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT ‍36 MILLION POUNDS VERSUS 30 MILLION POUNDS YEAR-AGO

* ‍REMAINS CONFIDENT OF MEETING ITS EXPECTATIONS FOR FULL YEAR 2018​

* ‍PERFORMANCE BEING SKEWED TOWARDS SECOND HALF OF YEAR IN 2018​

* ‍FINAL DIVIDEND OF 0.7 PENCE PER SHARE, TAKING FULL YEAR DIVIDEND TO 1.4 PENCE PER SHARE​

* FY ‍CUSTOMER INTERACTIONS 32.2 MILLION VERSUS 32.0 MILLION YEAR-AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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