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BRIEF-Golden Metropolis International Files For U.S. IPO Of Up To $10.0 Mln
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December 8, 2017 / 4:00 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Golden Metropolis International Files For U.S. IPO Of Up To $10.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Golden Metropolis International Ltd

* GOLDEN METROPOLIS INTERNATIONAL LTD FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $10.0 MILLION - SEC FILING

* GOLDEN METROPOLIS INTERNATIONAL LTD SAYS PLANS TO LIST ORDINARY SHARES ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER SYMBOL “WALL”

* GOLDEN METROPOLIS INTERNATIONAL LTD SAYS BOUSTEAD SECURITIES IS THE UNDERWRITER TO THE IPO

* GOLDEN METROPOLIS INTERNATIONAL LTD - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon: [ID: bit.ly/2y8qy7k

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